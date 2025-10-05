На Львівщині від атаки РФ загинула ціла родина

Наслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратура

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівській області з початку війни.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Так, одне з влучань прийшлося по житловому будинку в селі Лапаївка під Львовом. Там загинула родина з чотирьох людей, серед яких і 15-річна дівчинка.

Наслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратура Наслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратура Наслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратура

Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Ще трьом потерпілим надали допомогу на місці.

«На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких — 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на території Львова та області зафіксували низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Зокрема, загорівся індустріальний парк Sparrow. На тлі атаки частина міста лишилася без світла.