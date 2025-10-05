На Львівщині від атаки РФ загинула ціла родина
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:28, 05 жовтня, 2025
-
У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівській області з початку війни.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Так, одне з влучань прийшлося по житловому будинку в селі Лапаївка під Львовом. Там загинула родина з чотирьох людей, серед яких і 15-річна дівчинка.
Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Ще трьом потерпілим надали допомогу на місці.
«На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких — 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що на території Львова та області зафіксували низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Зокрема, загорівся індустріальний парк Sparrow. На тлі атаки частина міста лишилася без світла.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.