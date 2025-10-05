  • неділя

    5 жовтня, 2025

  • 15.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 15.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Львівщині від атаки РФ загинула ціла родина

Наслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратураНаслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратура

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівській області з початку війни.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Так, одне з влучань прийшлося по житловому будинку в селі Лапаївка під Львовом. Там загинула родина з чотирьох людей, серед яких і 15-річна дівчинка.

Наслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратураНаслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратура
Наслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратураНаслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратура
Наслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратураНаслідки російських атак по Львівщині 5 жовтня 2025 року. Фото: Львівська облпрокуратура

Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Ще трьом потерпілим надали допомогу на місці.

«На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких — 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на території Львова та області зафіксували низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Зокрема, загорівся індустріальний парк Sparrow. На тлі атаки частина міста лишилася без світла.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська 7 разів дронами атакували дві громади Миколаївщини
Масована атака РФ: «Кинджали», «Калібри» та дрони вдарили по Львівщині й Франківщині
Над Миколаївщиною за ніч збили 5 російських «Шахедів» та дронів-імітаторів
Реклама

Читайте також:

новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Над Миколаївщиною за ніч збили 5 російських «Шахедів» та дронів-імітаторів
Масована атака РФ: «Кинджали», «Калібри» та дрони вдарили по Львівщині й Франківщині
Російські війська 7 разів дронами атакували дві громади Миколаївщини

Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету

Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі

1 день тому

«Об'єми великі, ми не встигаємо», — у «Парках» пояснили, чому у Миколаєві лежить опале листя

Юлія Бойченко

Головне сьогодні