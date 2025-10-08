  • середа

У Херсоні російські війська поранили двох жінок під час ранкових атак

У Херсоні російські війська поранили двох жінок під час ранкових атак. Фото: НацполіціяУ Херсоні російські війська поранили двох жінок під час ранкових атак. Фото: Нацполіція

Зранку 8 жовтня російські війська обстріляли Херсон з артилерії та атакували місто дронами. Унаслідок ударів постраждали двоє цивільних у Дніпровському районі.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Близько 07:00 російський снаряд поранив 55-річну жінку. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості — у херсонки уламкові поранення та мінно-вибухова травма. Постраждала перебуває під наглядом лікарів.

Ще одна атака сталася раніше — близько 06:15. Унаслідок удару дрона поранення дістала 64-річна жителька міста. Жінку до лікарні доставили поліцейські. У неї множинні уламкові поранення тіла та мінно-вибухова травма.

Крім того, за добу російські війська завдали ударів по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсонщини. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, сім приватних будинків, стільникову вежу, адмінбудівлю, автомобілі та газогін. Витік газу вже перекрито, загрози займання немає.

За даними начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, унаслідок російських атак в області загинула одна людина, ще 15 — поранені.

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня цього року з прифронтових територій Херсонщини вже евакуювали 3,3 тисячі людей.

