Клуб

У Херсоні російський дрон атакував авто: загинули двоє людей

Унаслідок удару дрона 8 жовтня по авто в Херсоні загинули чоловік і жінка. Фото: Херсонська обласна прокуратураУнаслідок удару дрона 8 жовтня по авто в Херсоні загинули чоловік і жінка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні внаслідок удару російського безпілотника загинули двоє цивільних, ще одна людина поранена.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, вранці 8 жовтня війська РФ атакували цивільний автомобіль, у якому перебували люди.

Унаслідок атаки загинули 62-річна жінка та чоловік приблизно 65 років. Ще одна жінка, 55 років, дістала поранення та була госпіталізована.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Слід зазначити, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.

Нагадаємо, перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області.

Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.

Як пише сайт Texty.org.ua, такі захисні споруди першими почали використовувати російські війська. Вважається, що натягнути над дорогою рибальська сітка є ефективнішою, ніж сітка-рабиця, адже майже гарантує детонацію FPV-дронів.

