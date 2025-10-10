  • пʼятниця

В Одесі посадовців міськради підозрюють у завданні державі збитків на понад 6 мільйонів гривень

Правоохоронці проводять розслідування щодо можливих зловживань серед посадовців Одеської міської ради та представників комунального підприємства регіону. За попередніми даними державі нанесли збитків на суму понад 6 мільйонів гривень.

Як повідомили в поліції, колишній посадовець Управління капітального будівництва уклав кілька договорів із приватною фірмою та підприємцем, які працюють у сфері архітектури. Вони мали розробити проєктну документацію для реставрації будівель медичного та історичного призначення, а також займатися реконструкцією інженерних мереж.

За даними слідчих, виконані роботи не відповідали умовам договорів, проте посадовець нібито все одно підписав акти приймання та оплатив роботи на суму близько 3,7 мільйона гривень.

Окрім цього, керівник та двоє працівників Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства, за словами правоохоронців, неправомірно розпорядилися гуманітарною допомогою — електрогенераторами, які надійшли з Німеччини та Херсонщини. Замість передачі обладнання на потреби громади, його використали для обслуговування приватних об’єктів — зокрема, будинків, автомийок і кафе.

Загальна вартість незаконно використаного майна становить понад 2,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше «МикВісіт» писали, що міська влада Одеси звинуватила військову адміністрацію у бездіяльності під час негоди.

