Міська влада Одеси звинуватила військову адміністрацію у бездіяльності під час негоди

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Суспільне

Під час негоди, яка накрила Одесу 30 вересня, міська влада діяла самостійно, без координації з обласною військовою адміністрацією.

Про це заявив мер Геннадій Труханов під час сесії міської ради, звинувативши ОВА у відсутності будь-яких дій та інформаційного реагування.

Труханов підкреслив, що різні аналітики оцінюють дії міської влади по-різному, але головне завдання — запобігти загибелі людей. Мер наголосив, що кожна ланка влади має свої обов’язки, і під час стихійних лих має бути єдиний центр, який координує інформацію та реагування. Але 30 вересня міська влада розраховувала переважно на власні сили.

У свою чергу, заступник міського голови Валерій Сілін запевняв, що під час негоди від ОВА до міськради не надходило жодних офіційних повідомлень, навіть після початку ліквідації наслідків затоплення. За його словами, всю комунікацію з населенням і координацію служб вела міська влада.

Сілін показав слайди, де відображені дії міської влади та відсутність реакції ОВА.

Слайди Одеської міської ради. Скриншот з трансляції сесії

— Зелені галочки — це те, що зроблено нами, а червоні хрестики — це відсутність будь-яких дій та реагування на події, які відбувалися у цей день. Так, 30 вересня о 17:07 офіційний сайт Одеської міської ради знову проінформував населення про дощ та сильний вітер. О 18:46 — інформацію про ліквідацію наслідків комунальними службами та застереження для водіїв знову було опубліковано на наших офіційних ресурсах. Як ви бачите, ні на сайтах Одеської військової адміністрації, ні інших органів ніякої інформації про це немає, — пояснював Валерій Сілін.

Він додав, що спільний штаб міськради та ОВА з ліквідації наслідків стихійного лиха створили лише 1 жовтня, вже після піку негоди. Наразі, за словами посадовців, вся офіційна інформація про відновлення міста продовжує надходити через ресурси міської ради.

Нагадаємо, що в Одесі виділили понад 126 мільйонів гривень для мешканців, чиє житло постраждало від негоди 30 вересня. При цьому, у міській владі переконані, що цих коштів може бути недостатньо, тож очікують додаткової фінпідтримки.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.