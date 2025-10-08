  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 15.5°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 15.5° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Негода в Одесі: влада виділила понад ₴126 млн постраждалим та чекає підтримки від держави й області

В Одесі виділили понад ₴126 млн допомоги постраждалим від негоди. Фото: СуспільнеВ Одесі виділили понад ₴126 млн допомоги постраждалим від негоди. Фото: Суспільне

В Одесі виділили понад 126 мільйонів гривень для мешканців, чиє житло постраждало від негоди 30 вересня. При цьому, у міській владі переконані, що цих коштів може бути недостатньо, тож очікують додаткової фінпідтримки.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міськради у середу, 8 жовтня.

Кошти виділили в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та допомоги вразливим верствам населення Одеси на 2024–2028 роки, фінансування якої збільшено до майже 4,7 мільярда гривень.

За словами міського голови Геннадія Труханова, виділених коштів може бути недостатньо, тож міська влада очікує на підтримку з державного та обласних бюджетів.

Реклама

За даними мерії, унаслідок стихії постраждало понад 800 будинків, із них близько 200 — приватні садиби.

Кошти розподілили між районними адміністраціями: Київська — 49,9 мільйона гривень; Пересипська — 38,1 мільйона гривень; Хаджибейська — 28,7 мільйона гривень; Приморська — 9,6 мільйона гривень.

Згідно з оновленим порядком надання допомоги, компенсації становитимуть: до 87,6 тисячі гривень — для мешканців пошкоджених квартир. А також до 189,8 тисячі гривень — для власників приватних будинків.

Також спростили процедуру отримання виплат. Зокрема, тепер постраждалим не потрібно надавати довідку про доходи.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

Останні новини про: Одеса

Санаторій у прибережній зоні Одеси повертається у власність Молдови: суд виніс рішення
Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання
В Одесі продовжили дистанційне навчання через несприятливий прогноз погоди
Реклама

Читайте також:

новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі продовжили дистанційне навчання через несприятливий прогноз погоди
Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання
Санаторій у прибережній зоні Одеси повертається у власність Молдови: суд виніс рішення

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

6 годин тому

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Головне сьогодні