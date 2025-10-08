Негода в Одесі: влада виділила понад ₴126 млн постраждалим та чекає підтримки від держави й області

В Одесі виділили понад ₴126 млн допомоги постраждалим від негоди. Фото: Суспільне

В Одесі виділили понад 126 мільйонів гривень для мешканців, чиє житло постраждало від негоди 30 вересня. При цьому, у міській владі переконані, що цих коштів може бути недостатньо, тож очікують додаткової фінпідтримки.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міськради у середу, 8 жовтня.

Кошти виділили в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та допомоги вразливим верствам населення Одеси на 2024–2028 роки, фінансування якої збільшено до майже 4,7 мільярда гривень.

За словами міського голови Геннадія Труханова, виділених коштів може бути недостатньо, тож міська влада очікує на підтримку з державного та обласних бюджетів.

За даними мерії, унаслідок стихії постраждало понад 800 будинків, із них близько 200 — приватні садиби.

Кошти розподілили між районними адміністраціями: Київська — 49,9 мільйона гривень; Пересипська — 38,1 мільйона гривень; Хаджибейська — 28,7 мільйона гривень; Приморська — 9,6 мільйона гривень.

Згідно з оновленим порядком надання допомоги, компенсації становитимуть: до 87,6 тисячі гривень — для мешканців пошкоджених квартир. А також до 189,8 тисячі гривень — для власників приватних будинків.

Також спростили процедуру отримання виплат. Зокрема, тепер постраждалим не потрібно надавати довідку про доходи.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.