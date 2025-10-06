Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Влада виділить 130 млн грн на допомогу постраждалим після катастрофічної зливи в Одесі. Фото: Суспільне

У середу, 8 жовтня, Одеська міська рада проведе позачергову сесію, на якій планується виділити 130 мільйонів гривень на допомогу постраждалим від катастрофічної зливи, що сталася 30 вересня.

Про це розповів депутат Петро Обухов від фракції «Європейська солідарність» пишуть «МикВісті».

Депутат Петро Обухов повідомив, що сім'ї загиблих отримають по 100 тисяч гривень. У місті від негоди загинули десять людей. Жителі, чиї будинки та квартири постраждали, зможуть розраховувати на матеріальну допомогу від мерії для ремонту. Зокрема для квартир це до 87 тисяч гривень, а для будинків — до 190 тисяч гривень.

За словами Обухова, ще у 2021 році чиновники обговорювали проєкт поглиблення буферного ставка на Балківській та будівництво мережі з насосами до станції «Північна». Депутат зазначив, що проєкт виявиться дуже дорогим, хоча деталей наразі немає.

— Чиновники розповідали про чудовий план, як можна збільшити глибину ставка по вулиці Балківській, куди стікає вся дощова вода. Але він (ставок, — прим.) вже не витримує того навантаження. Адже через зміни клімату дощів стало більше. А також планували прокласти підземну мережу аж до станції «Північна», яка знаходиться в семи кілометрах, та облаштувати насосами, щоб перекачувати воду, — зазначив депутат.

Він вивчив два проєкти для Балківської та Пересипі, які, за словами авторів, можуть запобігти затопленню вулиць. Передбачено повне дренажування, прочищення колекторів та прокладання нового пластикового каналу від буферного ставка до дощового колектора на вулиці Щогла. Роботи передбачають ремонт двох ділянок колектора довжиною 730 та 830 метрів, а їхня загальна вартість на 2023 рік оцінювалася в 365 мільйонів гривень.

Депутат зазначив, що ці проєкти досі не профінансовані, тендерів не оголошували, і включення їх до міського бюджету не розглядалося.

— Зрозуміло, що це величезні кошти, і місту було б важко потягнути такі роботи. Було б добре, якби нам у цьому допомогла держава або європейські структури. Але це підйомна сума, — переконаний Петро Обухов.

Він пригадав, що ремонт колектора на Митній площі обійшовся місту в понад 200 мільйонів гривень, і, на його думку, проблему вдалося вирішити.

На позачерговій сесії депутат планує піднімати питання про включення фінансування цих проєктів у бюджет на наступні роки.

— На позачерговій сесії я буду піднімати питання, щоб на наступні роки було закладено в бюджет фінансування двох проєктів по вулиці Балківській. Це абсолютно не нормально, коли від дощу в Одесі гинуть люди, і один район відрізаний від міста на кілька днів, — розповів депутат.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.