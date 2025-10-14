  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • 10.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.2° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вбивство підлітка на фунікулері: Косов оскаржує своє довічне ув'язнення

Обвинувачений Артем Косов перед оголошенням вироку. Фото: СуспільнеОбвинувачений Артем Косов перед оголошенням вироку. Фото: Суспільне

Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на столичному фунікулері Артем Косов подав апеляцію на вирок.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише «Суспільне».

У вересні Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Під час судових дебатів сторона захисту погодилася з тяжкістю злочину, але не визнала інкриміноване умисне вбивство, а наполягла на вбивстві з необережності.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, який призвів до загибелі хлопця. Пізніше експертиза з'ясувала, що співробітник Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на столичному фунікулері, був у стані сп’яніння.

Останні новини про: Київ

Захищала від «Шахедів»: директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки
У Києві в автомобілі знайшли мертвим 32-річного блогера з простреленою головою
У Києві виділили ₴3,7 млрд на захист інфраструктури від ракет та дронів: Кличко розповів куди підуть кошти
Реклама

Читайте також:

новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар вирішуватиме проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Київ

У Києві виділили ₴3,7 млрд на захист інфраструктури від ракет та дронів: Кличко розповів куди підуть кошти
У Києві в автомобілі знайшли мертвим 32-річного блогера з простреленою головою
Захищала від «Шахедів»: директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки

«Мене підтримує більшість одеситів. Я нікуди не поїду», — журналісти зустріли Труханова біля мерії Одеси

Повернення Фалєєва на Флотський бульвар вирішать проектанти та архітектори, — Любаров

6 годин тому

Мер Миколаєва Сєнкевич поділився досвідом профілактики корупції

Даріна Мельничук

Головне сьогодні