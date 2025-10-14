Вбивство підлітка на фунікулері: Косов оскаржує своє довічне ув'язнення

Обвинувачений Артем Косов перед оголошенням вироку. Фото: Суспільне

Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на столичному фунікулері Артем Косов подав апеляцію на вирок.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише «Суспільне».

У вересні Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Під час судових дебатів сторона захисту погодилася з тяжкістю злочину, але не визнала інкриміноване умисне вбивство, а наполягла на вбивстві з необережності.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, який призвів до загибелі хлопця. Пізніше експертиза з'ясувала, що співробітник Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на столичному фунікулері, був у стані сп’яніння.