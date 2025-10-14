  • середа

Смерть двох сиріт за один день: у Львові в Будинку дитини проводять перевірки

У Львові в Будинку дитини померли двоє сиріт, прокуратура проводить перевірку. Ілюстративне фото: Getty imagesУ Львові в Будинку дитини померли двоє сиріт, прокуратура проводить перевірку. Ілюстративне фото: Getty images

Львівська обласна прокуратура розпочала перевірку обставин смерті двох дітей-сиріт — 4-річної дівчинки та 11-місячного хлопчика — у спеціалізованому Будинку дитини, що входить до складу Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям.

У закладі перебувають діти, позбавлені батьківського піклування, які мають ураження центральної нервової системи та психічні розлади.

Як повідомили у прокуратурі, наприкінці вересня 2025 року у Будинку дитини померла 4-річна вихованка. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали вроджені захворювання. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 137 Кримінального кодексу України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Того ж дня помер 11-місячний хлопчик, який також перебував у цьому закладі.

Як встановили прокурори, у лютому 2025 року його мати жорстоко побила немовля, коли йому був лише один місяць. Дитина зазнала черепно-мозкової травми, забою головного мозку та переломів кісток черепа. Після цього її помістили до Будинку дитини, а щодо матері до суду скерували обвинувальний акт за статтями 121 та 122 ККУ — завдання тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Зазначається, що 14 жовтня суд задовольнив клопотання прокурора про проведення додаткової судово-медичної експертизи. Наразі вирішується питання про висунення жінці додаткового обвинувачення.

Раніше повідомлялось. що з кризового центру «Місто добра» викрали дитину та понад рік приховували її у Миколаївському обласному будинку дитини. Замість реабілітації дівчинка перебувала в ізоляції, прив’язана до крісла. А влада робила все, щоб не віддати дитину тим, хто її дійсно любить.

