Дніпропетровщину атакували російські дрони: пошкоджені об'єкти енергетики
- Даріна Мельничук
•
10:33, 15 жовтня, 2025
Вночі 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область дронами. Сили оборони збили 37 безпілотників, проте в окремих районах є влучання.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, через удари у Павлограді, Кам’янському та Синельниківському районі спалахнули пожежі. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, транспортне та промислове підприємства.
Унаслідок атаки постраждав 19-річний юнак. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень електроенергії в області.
Також, за даними ОВА, протягом доби російські війська обстрілювали Нікопольський район, зокрема Покровську та Марганецьку громади, використовуючи дрони та реактивну артилерію.
Нагадаємо, вчора 14 жовтня на Миколаївщині росіяни девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
