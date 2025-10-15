Дніпропетровщину атакували російські дрони: пошкоджені об'єкти енергетики

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 15 жовтня. Фото: ДСНС

Вночі 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область дронами. Сили оборони збили 37 безпілотників, проте в окремих районах є влучання.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, через удари у Павлограді, Кам’янському та Синельниківському районі спалахнули пожежі. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, транспортне та промислове підприємства.

Унаслідок атаки постраждав 19-річний юнак. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 15 жовтня. Фото: ДСНС

Компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень електроенергії в області.

Також, за даними ОВА, протягом доби російські війська обстрілювали Нікопольський район, зокрема Покровську та Марганецьку громади, використовуючи дрони та реактивну артилерію.

Нагадаємо, вчора 14 жовтня на Миколаївщині росіяни девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.