На Миколаївщині комунальники купили несправний автогрейдер за ₴2 млн: справою зайнялась прокуратура

На Миколаївщині міська влада купила несправний автогрейдер за ₴2 млн. Фото: Обласна прокуратураНа Миколаївщині міська влада купила несправний автогрейдер за ₴2 млн. Фото: Обласна прокуратура

На Миколаївщині прокуратура через суд вимагає визнати недійсним договір про закупівлю автогрейдера, який виявився несправним, і повернути витрачені кошти до бюджету.

Як повідомили в обласному відомстві, Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження за позовом Баштанської окружної прокуратури, поданим в інтересах держави — від імені Новобузької міської ради та Південного офісу Держаудитслужби. Позов подали до одного з комунальних підприємств району та приватного підприємця, які уклали договір на купівлю техніки.

Під час перевірки встановили, що комунальне підприємство придбало у підприємця автогрейдер, який вже був у використанні, за два мільйони гривень. Проте транспортний засіб перебував у неналежному технічному стані й не відповідав заявленим вимогам. Через це комунальники не змогли використовувати техніку за призначенням.

Оскільки такі дії призвели до неефективного використання бюджетних коштів, прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати угоду та повернути кошти. Розгляд справи наразі триває.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував на понад три мільйони гривень дві будівельні компанії у Миколаївській області. Причина — змови під час тендерів.

