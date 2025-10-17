На трасі Київ — Одеса перекинувся мікроавтобус: постраждало щонайменше восьмеро людей

На трасі Київ – Одеса перекинувся мікроавтобус. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

На трасі Київ – Одеса неподалік села Хоминка в ДТП потрапив мікроавтобус.

Як повідомляють в ГУ Нацполіції в Одеській області, внаслідок перекидання мікроавтобуса постраждало щонайменше восьмеро осіб. На місці події працюють правоохоронці, які регулюють рух, та лікарі швидкої, які надають медичну допомогу постраждалим.

Наразі всі обставини пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на блокпості на Одещині вантажівка збила 2 військових. Обидва чоловіка загинули.