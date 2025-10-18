  • субота

Внаслідок обстрілів на Херсонщині пошкоджено понад 20 будівель і поранено трьох жителів

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру 33 населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали троє людей.

Про це 18 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пошкоджено адміністративну будівлю, навчальний заклад, приміщення банку, шість багатоквартирних і 11 приватних будинків, автобус, службовий автомобіль поліції та кілька цивільних автівок.

У Херсоні від обстрілів постраждав 63-річний чоловік, який отримав поранення під час атаки на Дніпровський район міста. Ще двоє чоловіків – 56 і 82 років – були травмовані через скиди вибухівки з безпілотників та артобстріли в Центральному районі, повідомили у Нацполіції Херсонської області.

Також пошкоджено три багатоквартирні будинки, навчальний заклад і будівлю музею, яка вже зазнавала руйнувань раніше.

За даними ОВА, з деокупованих територій області евакуювали 15 людей.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщиниевакуювали 3,3 тисячі людей.

