Клуб

Росіяни вдарили по порту й енергетиці на Одещини: Ізмаїл залишився без світла

Обстріл Ізмаїла в Одеській області 22 жовтня. Фото: Одеська ОВАОбстріл Ізмаїла в Одеській області 22 жовтня. Фото: Одеська ОВА

Вночі 22 жовтня російські війська вчергове завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини.

Як повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації, унаслідок атаки ударними безпілотниками в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру, виникли займання.

За словами керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, обійшлося без постраждалих. Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах, у місті розгорнуті пункти незламності.

Оперативний штаб і всі служби району працюють над ліквідацією наслідків атаки. Пожежі, що виникли після ударів, вдалося оперативно ліквідувати, зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що також російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами три громади Миколаївської області. Внаслідок ударів було пошкоджено три приватні будинки.

