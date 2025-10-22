У Франції пограбували ще один музей: зникли старовинні золоті та срібні монети

Музей «Будинок Просвітництва Дені Дідро». Фото: Musees de Langres

У французькому місті Лангр невідомі зловмисники обікрали «Будинок Просвітництва Дені Дідро». З музею винесли колекцію золотих і срібних монет.

Про інцидент повідомляють Le Parisien та Le Figaro.

Музей, присвячений філософу, письменнику та мистецтвознавцю Дені Дідро, розташований у колишньому готелі Hotel du Breuil de Saint Germain. За даними місцевої влади, пограбування сталося у понеділок, 20 жовтня — вихідний день музею. Грабіжники зламали вхідні двері та розбили вітрину, де зберігалася частина колекції.

Викрадені монети були знайдені ще у 2011 році під час реставраційних робіт у цій будівлі. Тоді робітники натрапили на схованку з майже двома тисячами монет, викарбуваними між 1790 і 1840 роками. З них 1633 були срібні, а решта 319 — золоті.

Представник мерії Лангра зазначив, що ,на щастя, не всі цінності з колекції зникли — працівники музею наразі складають детальний список втрачених предметів, який передадуть поліції. Сам заклад тимчасово закрили для відвідувачів. Міська влада вже уклала договір із приватною охоронною компанією, яка забезпечуватиме нічне чергування, поки триває модернізація системи безпеки.

Нагадаємо, це вже друге пограбування музею у Франції за два дні — напередодні невідомі викрали цінності з Лувру.

Пізніше стало відомо, що з французького Лувру всього за 7 хвилин викрали вісім історично цінних ювелірних виробів — серед них тіари, кольє та сережки, що колись належали французьким королевам і імператриці Євгенії. Частину коштовностей уже знайшли. Лувр оцінив збитки від пограбування у €88 мільйонів.