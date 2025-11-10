Суд звільнив Саркозі від покарання у «лівійській справі»: він відсидів у тюрмі 20 днів

Суд звільнив Ніколя Саркозі від покарання у «лівійській справі». Ілюстративне фото: Getty Images

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, засудженого у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі, звільнили від подальшого відбування покарання.

Як повідомляє BFM TV, Паризький апеляційний суд ухвалив рішення звільнити Ніколя Саркозі від відбування покарання у справі про «лівійські гроші». Відповідне клопотання подала Генеральна прокуратура Франції, яка запропонувала залишити експрезидента під судовим контролем — із забороною контактувати з іншими обвинуваченими та свідками у цій справі.

За інформацією Reuters, суд звільнив Ніколя Саркозі до розгляду його апеляції та помістити під суворий судовий нагляд.

Ніколя Саркозі під час судового засідання повідомив, що важко переносить ув'язнення, тому клопотав про звільнення з тюрми.

— Я француз, сер. Я люблю свою країну. Я борюся за те, щоб правда перемогла. Я виконую всі покладені на мене зобов’язання, як і завжди, — сказав Ніколя Саркозі.

Зазначається, що Саркозі перебував під вартою лише 20 днів — із 21 жовтня цього року.

Нагадаємо, у вересні 2025 року суд визнав Ніколя Саркозі винним у злочинній змові в межах розслідування фінансування його президентської кампанії 2005–2007 років коштами лівійського уряду. Йому було призначено п’ять років ув’язнення, однак виконання вироку відтермінували.

Це вже третій вирок для колишнього французького лідера. Раніше його засуджували у справах про корупцію та незаконне фінансування кампанії 2007 року, зокрема через спробу отримати секретну інформацію від тодішнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера та зв’язки з співвласницею L’Oreal Ліліан Беттанкур.