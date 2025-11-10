  • понеділок

    10 листопада, 2025

  • 13.6°
    Гроза

    Миколаїв

  • 10 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.6° Гроза

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Суд звільнив Саркозі від покарання у «лівійській справі»: він відсидів у тюрмі 20 днів

Суд звільнив Ніколя Саркозі від покарання у «лівійській справі». Ілюстративне фото: Getty ImagesСуд звільнив Ніколя Саркозі від покарання у «лівійській справі». Ілюстративне фото: Getty Images

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, засудженого у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі, звільнили від подальшого відбування покарання.

Як повідомляє BFM TV, Паризький апеляційний суд ухвалив рішення звільнити Ніколя Саркозі від відбування покарання у справі про «лівійські гроші». Відповідне клопотання подала Генеральна прокуратура Франції, яка запропонувала залишити експрезидента під судовим контролем — із забороною контактувати з іншими обвинуваченими та свідками у цій справі.

За інформацією Reuters, суд звільнив Ніколя Саркозі до розгляду його апеляції та помістити під суворий судовий нагляд.

Реклама

Ніколя Саркозі під час судового засідання повідомив, що важко переносить ув'язнення, тому клопотав про звільнення з тюрми.

— Я француз, сер. Я люблю свою країну. Я борюся за те, щоб правда перемогла. Я виконую всі покладені на мене зобов’язання, як і завжди, — сказав Ніколя Саркозі.

Зазначається, що Саркозі перебував під вартою лише 20 днів — із 21 жовтня цього року.

Нагадаємо, у вересні 2025 року суд визнав Ніколя Саркозі винним у злочинній змові в межах розслідування фінансування його президентської кампанії 2005–2007 років коштами лівійського уряду. Йому було призначено п’ять років ув’язнення, однак виконання вироку відтермінували.

Це вже третій вирок для колишнього французького лідера. Раніше його засуджували у справах про корупцію та незаконне фінансування кампанії 2007 року, зокрема через спробу отримати секретну інформацію від тодішнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера та зв’язки з співвласницею L’Oreal Ліліан Беттанкур.

Останні новини про: Франція

Ніхто, окрім Зеленського, не має права домовлятися про території України, — Макрон
Лувр оцінив збитки від пограбування у €88 мільйонів
У Франції пограбували ще один музей: зникли старовинні золоті та срібні монети
Реклама

Читайте також:

новини

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Анна Гакман
новини

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Ірина Олехнович
новини

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Аліса Мелік-Адамян
новини

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Франція

У Франції пограбували ще один музей: зникли старовинні золоті та срібні монети
Лувр оцінив збитки від пограбування у €88 мільйонів
Ніхто, окрім Зеленського, не має права домовлятися про території України, — Макрон

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково понад ₴28 млн

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди

1 година тому

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Головне сьогодні