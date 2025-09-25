  • четвер

    25 вересня, 2025

  • 11.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 11.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Колишнього президента Франції Саркозі засудили до 5 років

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до 5 років тюрми. Фото: AFP/East NewsКолишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до 5 років тюрми. Фото: AFP/East News

Паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у змові через незаконне фінансування його виборчої кампанії Лівією та засудив його до п’яти років тюрми.

Про це повідомляє BFM TV.

За іншими епізодами справи, зокрема, розкрадання державних коштів, пасивну корупцію та порушення правил фінансування кампанії — Саркозі виправдали. Остаточний вирок за цими епізодами буде оголошено пізніше. Раніше прокуратура вимагала для політика сім років тюрми.

Сам 70-річний Саркозі всі обвинувачення відкидає. Він обіймав посаду президента Франції з 2007 по 2012 рік та активно підтримав військову інтервенцію в Лівії у 2011 році, що завершилася поваленням і вбивством Каддафі.

Це не перший вирок для колишнього лідера Франції. У березні 2021 року його засудили за корупцію та торгівлю впливом до трьох років позбавлення волі, один із яких був реальним, але покарання замінили електронним браслетом та частковим домашнім арештом. Восени того ж року Саркозі знову засудили за незаконне фінансування кампанії 2012 року — шість місяців ув’язнення з можливістю заміни на електронний браслет.

Останні новини про: Франція

Франція закріпить у конституції новий статус Нової Каледонії як держави у своєму складі
«Хай одягне каску і їде в Україну», — віцепремʼєр Італії різко відповів Макрону на ідею з миротворцями
На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Франція

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона
«Хай одягне каску і їде в Україну», — віцепремʼєр Італії різко відповів Макрону на ідею з миротворцями
Франція закріпить у конституції новий статус Нової Каледонії як держави у своєму складі

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Депутати Південноукраїнська дали добро на будівництво заводу компонентів ядерних реакторів

7 годин тому

Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку

Юлія Бойченко

Головне сьогодні