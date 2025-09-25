Колишнього президента Франції Саркозі засудили до 5 років

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до 5 років тюрми. Фото: AFP/East News

Паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у змові через незаконне фінансування його виборчої кампанії Лівією та засудив його до п’яти років тюрми.

Про це повідомляє BFM TV.

За іншими епізодами справи, зокрема, розкрадання державних коштів, пасивну корупцію та порушення правил фінансування кампанії — Саркозі виправдали. Остаточний вирок за цими епізодами буде оголошено пізніше. Раніше прокуратура вимагала для політика сім років тюрми.

Сам 70-річний Саркозі всі обвинувачення відкидає. Він обіймав посаду президента Франції з 2007 по 2012 рік та активно підтримав військову інтервенцію в Лівії у 2011 році, що завершилася поваленням і вбивством Каддафі.

Це не перший вирок для колишнього лідера Франції. У березні 2021 року його засудили за корупцію та торгівлю впливом до трьох років позбавлення волі, один із яких був реальним, але покарання замінили електронним браслетом та частковим домашнім арештом. Восени того ж року Саркозі знову засудили за незаконне фінансування кампанії 2012 року — шість місяців ув’язнення з можливістю заміни на електронний браслет.