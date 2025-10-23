  • четвер

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиВ Україну повернули тіла 1000 загиблих військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Під час чергових репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 осіб, які, за даними російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначили, що найближчим часом слідчі спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

«Репатріаційні заходи вдалося провести завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, попередній обмін тілами загиблих військових пройшов 18 вересня. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих.

