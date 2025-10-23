В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових
- Даріна Мельничук
14:00, 23 жовтня, 2025
Під час чергових репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 осіб, які, за даними російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У штабі зазначили, що найближчим часом слідчі спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
«Репатріаційні заходи вдалося провести завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, попередній обмін тілами загиблих військових пройшов 18 вересня. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих.
