В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових

В Україну повернули 1000 тіл загиблих військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну у рамках репатріаційних заходів повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що найближчим часом слідчі разом із експертами Міністерства внутрішніх справ проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У Коордштабі зазначили, що домовленостей вдалося досягти завдяки злагодженій роботі низки державних структур.

«Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.

Окрему подяку висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння процесу. Також відзначили роботу Збройних Сил України, які здійснюють перевезення тіл до державних спеціалізованих установ та забезпечують їх передачу представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, попередній обмін тілами загиблих пройшов 19 серпня. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих.