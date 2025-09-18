Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    18 вересня, 2025

  • 17.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 17.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових

В Україну повернули 1000 тіл загиблих військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиВ Україну повернули 1000 тіл загиблих військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну у рамках репатріаційних заходів повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що найближчим часом слідчі разом із експертами Міністерства внутрішніх справ проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У Коордштабі зазначили, що домовленостей вдалося досягти завдяки злагодженій роботі низки державних структур.

«Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.

Окрему подяку висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння процесу. Також відзначили роботу Збройних Сил України, які здійснюють перевезення тіл до державних спеціалізованих установ та забезпечують їх передачу представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, попередній обмін тілами загиблих  пройшов 19 серпня. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих.  

Останні новини про: Війна в Україні

Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Через російський обстріл на Полтавщині знеструмлено залізницю та затримаються 4 поїзди
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина
Реклама

Читайте також:

новини

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

Катерина Середа
новини

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Аліна Квітко
новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина
Через російський обстріл на Полтавщині знеструмлено залізницю та затримаються 4 поїзди
Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

Князєв назвав інтерв’ю свого «касира» смішним вкидом і попросив НАБУ і Генпрокурора перевірити озвучені факти

2 години тому

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay