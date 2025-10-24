  • пʼятниця

На Миколаївщині дрони пошкодили будинок у Дмитрівці, частина села залишалась без світла

Обстріл Миколаївщини. Фото «МикВісті», для ілюстраціїОбстріл Миколаївщини. Фото «МикВісті», для ілюстрації

Вчора росіяни вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Також артилерійського удару зазнала Куцурубська громада.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок і лінію електропередач. Частину споживачів тимчасово знеструмило, але станом на вечір усіх підключили. Постраждалих немає. Крім того, вночі в області сили оборони збили безпілотник «Shahed».

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади. Через удари були пошкоджені три приватні будинки.

