Три пожежі за добу: на Миколаївщині горіли будинок, автомобіль і суха трава

Марія Хаміцевич
14:00, 24 жовтня, 2025
У четвер, 23 жовтня, на території Миколаївської області сталися три пожежі. В одному з випадків займання виникло у житловому секторі.
В селі Новоандріївка Ольшанської громади горіла кімната приватного будинку. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів, повідомили у ДСНС Миколаївської області.
У селищі Єланець Вознесенського району під час руху загорівся легковий автомобіль Seat Toledo. Вогонь охопив близько 2 квадратних метрів площі, пожежу ліквідували надзвичайники.
Також у селі Покровка Веселинівської громади сталося займання сухої трави та очерету на площі близько 2 гектарів. Причини усіх пожеж з’ясовують фахівці.
Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.
