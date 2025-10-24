Три пожежі за добу: на Миколаївщині горіли будинок, автомобіль і суха трава

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У четвер, 23 жовтня, на території Миколаївської області сталися три пожежі. В одному з випадків займання виникло у житловому секторі.

В селі Новоандріївка Ольшанської громади горіла кімната приватного будинку. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів, повідомили у ДСНС Миколаївської області.

У селищі Єланець Вознесенського району під час руху загорівся легковий автомобіль Seat Toledo. Вогонь охопив близько 2 квадратних метрів площі, пожежу ліквідували надзвичайники.

Також у селі Покровка Веселинівської громади сталося займання сухої трави та очерету на площі близько 2 гектарів. Причини усіх пожеж з’ясовують фахівці.

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.