Викрав та побив однокласника 11-річної дівчинки, аби «провчити»: на Одещині затримали підозрюваного

На Одещині затримали підозрюваного у викраденні та побиті 10 річного хлопчика. Фото: Департамент карного розшуку Національної поліції України

На Одещині оперуповноважені карного розшуку поліції затримали 55-річного мешканця області. Його підозрюють у викраденні і побитті 10 річного хлопчика.

Як повідомили в поліції, чоловік опікувався 11-річною дівчинкою, яка поскаржилася йому, що один з однокласників нібито вдарив її.

За словами слідчих, аби провчити «кривдника» чоловік розшукав хлопчика на одній із вулиць села та силоміць заштовхав до багажника своєї машини. Він зв’язав руки дитини пластиковою стяжкою. Аби хлопець не кричав, підозрюваний ніби то запхнув йому до рота кляп і кілька разів вдарив по обличчю.

На Одещині затримали підозрюваного у викраденні та побиті 10 річного хлопчика. Фото: Департамент карного розшуку Національної поліції України

Правоохоронців зазначають, затриманий зізнався, що вивіз хлопця за межі села і провів з ним «профілактичну бесіду». Після цього він нібито відвіз дитину на те місце, звідки забрав. Мама хлопчика дізналася про подію і відразу повідомила поліцію.

Наразі на автомобіль чоловіка суд наклав арешт. Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення малолітньої особи. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві затримали 35-річного чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нібито погрожував підірвати свою дружину гранатою.