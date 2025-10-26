  • неділя

На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка

Під час руху загорілася вантажівка MAN. Фото:ДСНСПід час руху загорілася вантажівка MAN. Фото:ДСНС

25 жовтня на Миколаївщині сталося три пожежі. Дві з них — це займання автомобілів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На трасі Н-11 у межах Новобузької громади під час руху загорілася вантажівка MAN. Вогонь охопив близько 8 квадратних метрів, пожежу швидко загасили рятувальники.

Ще один автомобіль — Opel Omega — горів неподалік селища Березанка. Там вогонь знищив близько 4 квадратних метрів, пожежу також ліквідували.

Крім того, у Миколаєві сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Площа загоряння склала 10 квадратних метрів, вогонь загасили.

До ліквідації пожеж загалом залучали 24 рятувальники та 6 спецавтомобілів.

Під час руху загорілася вантажівка MAN. Фото:ДСНСПід час руху загорілася вантажівка MAN. Фото:ДСНС
Нагадаємо, що у Миколаївській області 24 жовтня та в ніч проти 25-го сталося чотири пожежі різного характеру.

