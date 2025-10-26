На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка
9:51, 26 жовтня, 2025
25 жовтня на Миколаївщині сталося три пожежі. Дві з них — це займання автомобілів.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
На трасі Н-11 у межах Новобузької громади під час руху загорілася вантажівка MAN. Вогонь охопив близько 8 квадратних метрів, пожежу швидко загасили рятувальники.
Ще один автомобіль — Opel Omega — горів неподалік селища Березанка. Там вогонь знищив близько 4 квадратних метрів, пожежу також ліквідували.
Крім того, у Миколаєві сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Площа загоряння склала 10 квадратних метрів, вогонь загасили.
До ліквідації пожеж загалом залучали 24 рятувальники та 6 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що у Миколаївській області 24 жовтня та в ніч проти 25-го сталося чотири пожежі різного характеру.
