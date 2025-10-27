У Миколаєві за добу сталося кілька пожеж: горіли електрощитова, магазин і квартира

У Миколаєві горіла електрощитова. Фото: Вікна, ілюстраційне

Протягом доби на Миколаївщині сталося п’ять пожеж. У чотирьох випадках люди встигли самотужки загасити займання ще до приїзду рятувальників.

Про це 27 жовтня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Кумарі Врадіївської громади горіло перекриття сараю на площі 10 квадратних метрів. В одній із п’ятиповерхівок Заводського району Миколаєва загорілася електрощитова, а в магазині Інгульського району — електричний світильник.

У трикімнатній квартирі в Центральному районі Миколаєва власник сам погасив пожежу матраца площею 2 квадратні метри.

Також в Очакові рятувальники ліквідували займання сміття на площі 50 квадратних метрів. Ніхто не постраждав. Причини пожеж з’ясовуються.

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.