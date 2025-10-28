Вогнеборці за добу тричі гасили пожежі у Миколаєві: горіли гараж, авто та сміттєві баки
11:41, 28 жовтня, 2025
У Миколаєві протягом доби сталося три пожежі. Горіли гараж, автомобіль та сміттєві контейнери.
Про це 28 жовтня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Одна з них виникла у житловому секторі: під ранок у Миколаєві загорівся гараж на приватній території. Рятувальники загасили вогонь на площі 15 квадратних метрів.
Також у місті горів автомобіль Ford і два пластикові сміттєві контейнери. Причини займання встановлюються.
Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.
