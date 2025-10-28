  • вівторок

    28 жовтня, 2025

  • 9.6°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 28 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 9.6° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вогнеборці за добу тричі гасили пожежі у Миколаєві: горіли гараж, авто та сміттєві баки

Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНСПожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

У Миколаєві протягом доби сталося три пожежі. Горіли гараж, автомобіль та сміттєві контейнери.

Про це 28 жовтня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Одна з них виникла у житловому секторі: під ранок у Миколаєві загорівся гараж на приватній території. Рятувальники загасили вогонь на площі 15 квадратних метрів.

Також у місті горів автомобіль Ford і два пластикові сміттєві контейнери. Причини займання встановлюються.

Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНСПожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНСПожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНСПожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: горіли дрова, житловий будинок і автомобіль
На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка
У Миколаєві за добу сталося кілька пожеж: горіли електрощитова, магазин і квартира
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
новини

«Не мені вас з пляшки знімати, кончені», — член комісії з депутатської етики Павлович про колег з міськради Миколаєва

Катерина Середа
новини

В Очакові обстрілами пошкоджено 70% будівель: «Є будинки, в які прилітало по 4 рази»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві за добу сталося кілька пожеж: горіли електрощитова, магазин і квартира
На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка
На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: горіли дрова, житловий будинок і автомобіль

Зеленський: позбавлення громадянства ексмера Одеси Труханова — не політичний крок

Офіс омбудсмена знову перевірив пансіонат «Дім турботи» у Миколаєві: порушення не усунули

5 годин тому

До Києва приїхав міністр закордонних справ Нідерландів

Головне сьогодні