ВАКС отримав ₴20 мільйонів застави за екссуддю Верховного суду

Екссуддя Богдан Львов. Фото: УНІАН

За колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, внесли 20 мільйонів гривень застави. Наразі його звільнили, наклавши низку обмежень.

Про це повідомила пресслужба суду 29 жовтня, зазначає Радіо Свобода.

Керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис підтвердила, що кошти вже надійшли на рахунок суду.

За даними журналіста Олега Новікова, на Богдана Львова наклали низку обов’язків: він має прибувати на всі вимоги суду, повідомляти про зміни місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з певними особами. Окрім цього екссуддю змусили здати закордонні паспорти та наказали йому носити електронний браслет.

Нагадаємо, 20 жовтня Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для колишнього заступника голови Верховного Суду та судді Касаційного господарського суду Богдана Львова з 302 до 20 мільйонів гривень.

Богдана Львова підозрюють у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», який належав державі. Сума збитків, за даними слідства, становить 1,4 мільярда гривень. У цій же справі підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом отримав Віктор Медведчук, який, за версією слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

Раніше журналісти «Схеми» повідомляли, що Львов, який мав доступ до державної таємниці, є громадянином Російської Федерації.

Як повідомлялось, що у січні 2025 року суддю Верховного Суду України Богдана Львова, поновили на посаді.