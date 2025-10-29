  • середа

    29 жовтня, 2025

  • 9.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ВАКС отримав ₴20 мільйонів застави за екссуддю Верховного суду

Екссуддя Богдан Львов. Фото: УНІАНЕкссуддя Богдан Львов. Фото: УНІАН

За колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, внесли 20 мільйонів гривень застави. Наразі його звільнили, наклавши низку обмежень.

Про це повідомила пресслужба суду 29 жовтня, зазначає Радіо Свобода.

Керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис підтвердила, що кошти вже надійшли на рахунок суду.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

За даними журналіста Олега Новікова, на Богдана Львова наклали низку обов’язків: він має прибувати на всі вимоги суду, повідомляти про зміни місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з певними особами. Окрім цього екссуддю змусили здати закордонні паспорти та наказали йому носити електронний браслет.

Нагадаємо, 20 жовтня Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для колишнього заступника голови Верховного Суду та судді Касаційного господарського суду Богдана Львова з 302 до 20 мільйонів гривень.

Богдана Львова підозрюють у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», який належав державі. Сума збитків, за даними слідства, становить 1,4 мільярда гривень. У цій же справі підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом отримав Віктор Медведчук, який, за версією слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

Раніше журналісти «Схеми» повідомляли, що Львов, який мав доступ до державної таємниці, є громадянином Російської Федерації.

Як повідомлялось, що у січні 2025 року суддю Верховного Суду України Богдана Львова, поновили на посаді.

Останні новини про: корупція

Мер Миколаєва Сєнкевич поділився досвідом профілактики корупції
₴20 млн замість ₴300 млн: ВАКС зменшив заставу для екссудді Верховного суду
Виплатив більше ₴186 тис зарплатні: доманівського селищного голову підозрюють у фіктивному працевлаштуванні сина
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: корупція

Виплатив більше ₴186 тис зарплатні: доманівського селищного голову підозрюють у фіктивному працевлаштуванні сина
₴20 млн замість ₴300 млн: ВАКС зменшив заставу для екссудді Верховного суду
Мер Миколаєва Сєнкевич поділився досвідом профілактики корупції

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

7 годин тому

У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалювальний сезон у школах, лікарнях та закладах культури

Головне сьогодні