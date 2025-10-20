₴20 млн замість ₴300 млн: ВАКС зменшив заставу для екссудді Верховного суду

ВАКС у 15 разів зменшив заставу для ексзаступника голови Верховного Суду Богдана Львова. Ілюстративне фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для колишнього заступника голови Верховного Суду та судді Касаційного господарського суду Богдана Львова з 302 до 20 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

Прокурор просив взяти Львова під варту, проте суд частково задовольнив клопотання — вирішив залишити запобіжний захід у вигляді застави, але зменшив її у 15 разів. Рішення можна оскаржити протягом п’яти днів.

Нагадаємо, у червні Шевченківський районний суд Києва обрав Львову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 302 мільйони гривень. Згодом ВАКС звільнив його з-під варти, залишивши суму застави без змін.

Богдана Львова підозрюють у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», який належав державі. Сума збитків, за даними слідства, становить 1,4 мільярда гривень. У цій же справі підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом отримав Віктор Медведчук, який, за версією слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

Раніше журналісти «Схеми» повідомляли, що Львов, який мав доступ до державної таємниці, є громадянином Російської Федерації.

Як повідомлялось, що у січні 2025 року суддю Верховного Суду України Богдана Львова, поновили на посаді.