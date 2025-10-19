«На допомозі довго не витримаєш», — Кім про те, чому потрібні пільги для бізнесу на Миколаївщині
16:22, 19 жовтня, 2025
-
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що відновлення регіону має початися з бізнесу та інвестицій.
Для цього у прифронтових регіонах потрібно створити пільгові умови, сказав він в ефірі телемарафону.
— Міжнародна допомога — це добре, але має працювати бізнес, який сам створює додаткову вартість і податки. Тому що на самій лише допомозі довго не витримаєш. Я вважаю, що зараз потрібно пропрацьовувати інструментарій, який дозволить бізнесу і партнерам інвестувати в Україну. В першу чергу — у прифронтові регіони через ризики. Тобто процедура має бути окрема чи пільгова. Давайте, наприклад, порівняємо Миколаїв і Львів. При однакових державних програмах бізнес інвестуватиме у Львів, тому що там безпечніше. Тому потрібно створити умови, щоб бізнесу було зрозуміло, заради чого вони більше ризикують і відкриваються у прифронтових регіонах. Це необхідна історія. Починати ми будемо з сільського господарства, — сказав Віталій Кім.
Читайте також статтю «МикВісті» «Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету».
Нагадаємо, через війну, посуху та нестачу фінансування нинішній рік став для аграріїв Миколаївщини складнішим навіть за 2023 рік.
