Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Внаслідок російської атаки знеструмленні ділянки на залізниці в Миколаївській області. Через перебої з електрикою деякі пасажирські поїзди в регіоні курсують із затримками.

За інформацією «Укрзалізниці», резервні тепловози вже вивели на маршрути. Із затримками рухаються такі рейси:

№127 Запоріжжя – Львів,

№128 Львів– Запоріжжя,

№51 Одеса – Запоріжжя,

№7 Харків – Одеса,

№53 Дніпро – Одеса.

Всі відхилення від розкладу можна відстежити на порталі uz-vezemo. Станом на 01:39 усіх побутових споживачів області вже заживлено.

За даними ОВА, у Миколаївському районі російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Ніхто не постраждали.

Нагадаємо, що після масованої ракетно-дронової атаки на енергетику України з 08:00 в Миколаївській області запроваджено графік погодинних відключень.