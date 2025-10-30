  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 7.6°
    Туман

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.6° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Внаслідок російської атаки знеструмленні ділянки на залізниці в Миколаївській області. Через перебої з електрикою деякі пасажирські поїзди в регіоні курсують із затримками.

За інформацією «Укрзалізниці», резервні тепловози вже вивели на маршрути. Із затримками рухаються такі рейси:

  • №127 Запоріжжя – Львів,
  • №128 Львів– Запоріжжя,
  • №51 Одеса – Запоріжжя,
  • №7 Харків – Одеса,
  • №53 Дніпро – Одеса.

Всі відхилення від розкладу можна відстежити на порталі uz-vezemo. Станом на 01:39 усіх побутових споживачів області вже заживлено.

За даними ОВА, у Миколаївському районі російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Ніхто не постраждали.

Нагадаємо, що після масованої ракетно-дронової атаки на енергетику України з 08:00 в Миколаївській області запроваджено графік погодинних відключень.

Останні новини про: Війна в Україні

Я думав, що з цим буде найпростіше, — Трамп про завершення війни в Україні
На Миколаївщині пошкоджено понад тисячу об’єктів електромереж, — обленерго
На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла
На Миколаївщині пошкоджено понад тисячу об’єктів електромереж, — обленерго
Я думав, що з цим буде найпростіше, — Трамп про завершення війни в Україні

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва