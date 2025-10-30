Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
Марія Хаміцевич
8:40, 30 жовтня, 2025
Внаслідок російської атаки знеструмленні ділянки на залізниці в Миколаївській області. Через перебої з електрикою деякі пасажирські поїзди в регіоні курсують із затримками.
За інформацією «Укрзалізниці», резервні тепловози вже вивели на маршрути. Із затримками рухаються такі рейси:
- №127 Запоріжжя – Львів,
- №128 Львів– Запоріжжя,
- №51 Одеса – Запоріжжя,
- №7 Харків – Одеса,
- №53 Дніпро – Одеса.
Всі відхилення від розкладу можна відстежити на порталі uz-vezemo. Станом на 01:39 усіх побутових споживачів області вже заживлено.
За даними ОВА, у Миколаївському районі російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Ніхто не постраждали.
Нагадаємо, що після масованої ракетно-дронової атаки на енергетику України з 08:00 в Миколаївській області запроваджено графік погодинних відключень.
