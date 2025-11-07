  • пʼятниця

    7 листопада, 2025

  • 8.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни сім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область

FPV-дрон. Фото: «МикВісті»FPV-дрон. Фото: «МикВісті»

Упродовж минулої доби російські війська сім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.

Про це 7 листопада повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, внаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також атакували Очаківську громаду FPV-дронами.

Останні новини про: Війна в Україні

ССО і ракетні війська знищили базу зберігання «Шахедів» у Донецьку, — «Мадяр»
На Баштанщині відкрили шкільні укриття за підтримки Данії
Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет Tomahawk, — Стефанішина
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують збудувати 150 квартир соціального житла: хто зможе отримати

Анна Гакман
новини

Зарплати до €2 тис, а пенсія €1,5 тис: Кім вважає, що через 10 років Миколаївщина стане другою у світі за рівнем щастя

Анна Гакман
новини

У Миколаєві мешканці під’їзду, де вибухнув газ відмовились від демонтажу, але роботи можуть почати вже наступного тижня

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві КОП найматиме субпідрядників для організації шкільного харчування

Аліна Квітко
новини

Данський фонд профінансує будівництво доступного житла в Миколаєві

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет Tomahawk, — Стефанішина
На Баштанщині відкрили шкільні укриття за підтримки Данії
ССО і ракетні війська знищили базу зберігання «Шахедів» у Донецьку, — «Мадяр»

У Миколаєві планують збудувати 150 квартир соціального житла: хто зможе отримати

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини