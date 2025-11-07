Росіяни сім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область

Упродовж минулої доби російські війська сім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.

Про це 7 листопада повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, внаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також атакували Очаківську громаду FPV-дронами.