Росіяни сім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область
- Марія Хаміцевич
8:00, 07 листопада, 2025
Упродовж минулої доби російські війська сім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.
Про це 7 листопада повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, внаслідок атак ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також атакували Очаківську громаду FPV-дронами.
