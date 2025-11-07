В Одеській області російські дрони атакували об’єкти енергетики
- Новини Одеси
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
10:30, 07 листопада, 2025
-
Уночі 7 листопада російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.
Під час удару також були пошкоджені складські приміщення та адміністративна будівля. Загиблих і постраждалих немає.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що на енергетичних об’єктах спалахнули пожежі. До їхнього гасіння залучали три одиниці техніки та 19 рятувальників, а також три машини та 10 працівників місцевих пожежних команд.
Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська сім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.
Останні новини про: Обстріли
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.