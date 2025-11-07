  • пʼятниця

В Одеській області російські дрони атакували об’єкти енергетики

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська ОВА

Уночі 7 листопада російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Під час удару також були пошкоджені складські приміщення та адміністративна будівля. Загиблих і постраждалих немає.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що на енергетичних об’єктах спалахнули пожежі. До їхнього гасіння залучали три одиниці техніки та 19 рятувальників, а також три машини та 10 працівників місцевих пожежних команд.

Наслідки обстрілу Одещини. Фото:Наслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одещини. Фото:Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська сім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.

Уряд знехтував позицією Верховної Ради й подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад

У Миколаєві працюють над трьома проєктами з будівництва соціального житла

2 години тому

«Зірка культури» 2025 року: у Миколаєві відзначили видатних діячів мистецтва

