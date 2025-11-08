Російський дрон влучив по будинку в Дніпрі: є загиблий та постраждалі
- Новини України
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
9:23, 08 листопада, 2025
-
Під час російської атаки в ніч проти 8 листопада дрон вдарив по багатоповерхівці у Дніпрі. Одна людина загинула, 11 постраждали, серед них – двоє дітей.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС Дніпропетровщини та в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Як зазначили в ДСНС, ударний дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них – 5 дітей. А також у квартирі на п'ятому поверсі виявлено тіло жінки.
Станом на ранок голова ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що у Дніпрі загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені перебувають у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня російська армія запустила по Миколаєву декілька безпілотників типу «Shahed».
Останні новини про: Обстріли
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.