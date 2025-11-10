  • понеділок

Клуб

Житель Одещини відмовився від повістки, заявивши, що «не хотів убивати людей»: суд виніс вирок

. Фото: Getty ImageНа Одещині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Фото: Getty Image

Житель міста Роздільна Одеської області відмовився проходити військову службу, бо не захотів отримувати повістку.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду, ухваленому 30 жовтня.

Згідно з матеріалами справи, 5 травня цього року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у підрозділах забезпечення, зв’язку, охорони та логістики. Уже 8 квітня у територіальному центрі комплектування йому намагалися вручити повістку та мобілізаційне розпорядження, однак він відмовився їх отримувати.

У своїй заяві чоловік пояснив, що не бажає виконувати військовий обов’язок, оскільки не хоче брати до рук зброю чи завдавати шкоди іншим людям.

Під час судового засідання обвинувачений своєї провини не визнав. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання — три роки позбавлення волі.
Рішення можна оскаржити протягом 30 днів, у такому разі справу розглядатиме Одеський апеляційний суд.

Раніше у Баштанському районі суд також визнав мешканця Горохівської громади винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

