У лікарні Запоріжжя стався вибух невідомого боєприпасу: поранено чоловіка

У лікарні Запоріжжя стався вибух невідомого боєприпасу. Фото: поліція Запорізької області

У міській лікарні Запоріжжя вибухнув невідомий боєприпас.

Про інцидент повідомила в поліції Запорізької області.

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у лікарні надійшло близько 10:30 10 листопада. Вибух стався у палаті медзакладу.

Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік, йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 30 жовтня, пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва.