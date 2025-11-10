У лікарні Запоріжжя стався вибух невідомого боєприпасу: поранено чоловіка
15:20, 10 листопада, 2025
У міській лікарні Запоріжжя вибухнув невідомий боєприпас.
Про інцидент повідомила в поліції Запорізької області.
За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у лікарні надійшло близько 10:30 10 листопада. Вибух стався у палаті медзакладу.
Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік, йому надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, 30 жовтня, пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва.
