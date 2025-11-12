«Для дітей має бути святковий настрій»: виконком Миколаєва затвердив місця для продажу ялинок

Продаж живих ялинок у Миколаєві, архівне фото: «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив перелік місць святкової торгівлі новорічними ялинками та прикрасами під час новорічних свят на території Миколаєва.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконкому в середу, 12 листопада, пишуть «МикВісті».

Під час засідання директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко зазначила, що підприємці, які братимуть участь у святковій торгівлі, повинні дотримуватись низки вимог:

— Суб'єктом господарювання потрібно забезпечити ряд заходів щодо організації торгівлі. Зокрема, це заключення договорів про вивезення відходів, також здійснювати продаж новорічних ялинок за наявності маркування бірками і штрихкодом.

Необхідний для продажу штрихкод на ялинці, архівне фото: «МикВісті»

Вона додала, що районні адміністрації мають контролювати дотримання санітарного стану на місцях торгівлі, а департамент із надання адміністративних послуг — реєструвати декларації про режим роботи підприємців лише за наявності відповідних договорів на вивезення сміття.

— Ну і, звичайно, рекомендація головному управлінню Національної поліції — забезпечити постійний контроль за недопущенням проведення суб'єктами господарювання несанкціонованої торгівлі, — додала посадовиця.

Своєю чергою, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич додав, що у місті необхідно створити святкову атмосферу.

— Свято наближається. Як то кажуть, війна проходить, але для деяких людей, і дітей особливо, повинен бути святковий настрій. Тож організовуємо продаж ялинок, як і робили це щорічно, — сказав міський голова.

Як відомо, у Миколаєві планують відкрити 70 місць для продажу новорічних ялинок та прикрас. Торгівля проходитиме з 11 по 31 грудня.

Найбільше торгових точок буде в Інгульському районі, найменше — у Корабельному, а саме:

Інгульський район — 27 місць;

Заводський район – 19 місць;

Центральний район – 17 місць;

Корабельний район – 7 місць.

Головна ялинка Миколаєва: що відомо

Нагадаємо, востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року.

Натомість у 2022 році у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні 2022 року захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.

У 2023 році також не встановлювали головну новорічну ялинку Миколаєва та не проводили святкових заходів. Водночас, на території дитячого містечка «Казка» орендар встановив новорічну ялинку та зимову ковзанку.

2024 року міська влада Миколаєва також відмовилась від святкувань та не встановлювала традиційну головну ялинку. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтервʼю «Укрінформу» говорив, що вони вирішили зосередитися на безпеці та скромності у святкових заходах.