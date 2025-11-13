Міни, дрони й артилерія: як минула доба на Херсонщині

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом доби, 12 та 13 листопада, російська армія продовжила терор мирного населення Херсонщини — атакувала дронами, артилерією та авіацією, а також залишила на дорогах міни «пелюстки». Є загиблий і поранені.

Про це повідомили Херсонська обласна та міська військові адміністрації, а також прокуратура області.

Увечері 12 листопада росіяни скинули вибухівку з дрона на одній із вулиць Осокорівки. Внаслідок атаки загинув 78-річний чоловік. За фактом воєнного злочину відкрито досудове розслідування.

У Дніпровському районі Херсона вночі два автомобілі швидкої допомоги підірвались на мінах «пелюстка». Перша машина наїхала на міну близько 3:00 під час евакуації хворого, друга — о 5:00, коли бригада їхала на виклик. В обох авто пошкоджені колеса, але медики не постраждали.

Близько 5:30 росіяни вдарили дроном по Дніпровському району. Травмувався 49-річний чоловік. У нього контузія, уламкові поранення голови, плеча й обох ніг, а також вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Загалом за добу російська армія обстріляла 39 населених пунктів області, застосувавши дрони, авіацію та артилерію, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Пошкоджені адміністративна будівля, чотири багатоповерхівки, одинадцять приватних будинків і кілька автомобілів. Поранення дістали четверо людей.

Нагадаємо, також російські війська минулої доби 11 разів атакували і Миколаївську область.