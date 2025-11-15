До 16° тепла: на Миколаївщині 15 листопада очікується мінлива хмарність без опадів
8:49, 15 листопада, 2025
Сьогодні, 15 листопада, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, місцями сильний, а температура повітря вдень коливатиметься від +11° до +16°.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
Синоптики прогнозують, що температура повітря в області коливатиметься від +11° до +16°. У Миколаєві температура становитиме вдень від +13° до +15°.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
