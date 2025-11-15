  • субота

Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 16 листопада: графік

Відключення електроенергії, архівне фото: «МикВісті»Відключення електроенергії, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та області у неділю, 16 листопада, залежно від черги, прогнозують від 7 до 9 годин без світла.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 15:30 - 19:00;
    Всього 8 годин 30 хвилин
  • 1.2 – 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;
    Всього 7 годин
  • 2.1 – 01:30 - 05:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;
    Всього 8 годин 30 хвилин
  • 2.2 – 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;
    Всього 7 годин
  • 3.1 – 05:00 - 08:30; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;
    Всього 8 годин 30 хвилин
  • 3.2 – 01:30 - 05:00; 12:00 - 15:30; 22:30 - 00:00;
    Всього 9 годин 30 хвилин
  • 4.1 – 00:00 - 01:30; 05:30 – 08:30; 12:00 - 15:30;
    Всього 8 годин
  • 4.2 – 08:30 - 12:00; 15:30 – 19:00;
    Всього 7 годин
  • 5.1 – 00:00 – 01:30; 13:30 - 19:00;
    Всього 7 годин
  • 5.2 – 01:30 – 05:00; 12:00 - 15:30; 22:30 - 00:00;
    Всього 8 годин 30 хвилин
  • 6.1 – 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;
    Всього 7 годин
  • 6.2 – 09:30 - 12:00; 19:00 - 22:30.
    Всього 7 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

новини

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Анна Гакман
новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

Анна Гакман
новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
