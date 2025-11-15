Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 16 листопада: графік
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
20:22, 15 листопада, 2025
-
У Миколаєві та області у неділю, 16 листопада, залежно від черги, прогнозують від 7 до 9 годин без світла.
Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 15:30 - 19:00;
Всього 8 годин 30 хвилин
- 1.2 – 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;
Всього 7 годин
- 2.1 – 01:30 - 05:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;
Всього 8 годин 30 хвилин
- 2.2 – 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;
Всього 7 годин
- 3.1 – 05:00 - 08:30; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;
Всього 8 годин 30 хвилин
- 3.2 – 01:30 - 05:00; 12:00 - 15:30; 22:30 - 00:00;
Всього 9 годин 30 хвилин
- 4.1 – 00:00 - 01:30; 05:30 – 08:30; 12:00 - 15:30;
Всього 8 годин
- 4.2 – 08:30 - 12:00; 15:30 – 19:00;
Всього 7 годин
- 5.1 – 00:00 – 01:30; 13:30 - 19:00;
Всього 7 годин
- 5.2 – 01:30 – 05:00; 12:00 - 15:30; 22:30 - 00:00;
Всього 8 годин 30 хвилин
- 6.1 – 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;
Всього 7 годин
- 6.2 – 09:30 - 12:00; 19:00 - 22:30.
Всього 7 годин 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.