Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 16 листопада: графік

Відключення електроенергії, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та області у неділю, 16 листопада, залежно від черги, прогнозують від 7 до 9 годин без світла.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 15:30 - 19:00;

Всього 8 годин 30 хвилин

1.2 – 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;

Всього 7 годин

2.1 – 01:30 - 05:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

Всього 8 годин 30 хвилин

2.2 – 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;

Всього 7 годин

3.1 – 05:00 - 08:30; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

Всього 8 годин 30 хвилин

3.2 – 01:30 - 05:00; 12:00 - 15:30; 22:30 - 00:00;

Всього 9 годин 30 хвилин

4.1 – 00:00 - 01:30; 05:30 – 08:30; 12:00 - 15:30;

Всього 8 годин

4.2 – 08:30 - 12:00; 15:30 – 19:00;

Всього 7 годин

5.1 – 00:00 – 01:30; 13:30 - 19:00;

Всього 7 годин

5.2 – 01:30 – 05:00; 12:00 - 15:30; 22:30 - 00:00;

Всього 8 годин 30 хвилин

6.1 – 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

Всього 7 годин

6.2 – 09:30 - 12:00; 19:00 - 22:30.

Всього 7 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.