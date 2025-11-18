  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 15.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На місці підриву трактора на міні у Шевченківській громаді сапери знайшли ще один вибухонебезпечний предмет

На місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція МиколаївщиниНа місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція Миколаївщини

У одному з селищ Шевченківської громади після підриву трактора на міні під час польових робіт фахівці виявили ще один вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Так, під час обстеження території навколо місця вибуху, внаслідок якого постраждав 60 річний тракторист, сапери вибухотехнічної служби знайшли ще одну ворожу протитанкову міну. Її знищили на місці методом контрольованого підриву з дотриманням усіх правил безпеки.

На місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція МиколаївщиниНа місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція Миколаївщини
На місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція МиколаївщиниНа місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція Миколаївщини
На місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція МиколаївщиниНа місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція Миколаївщини

Поліція закликає мешканців області бути максимально обережними та не наближатися до підозрілих предметів, адже Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України. Так, від початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 30 112 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше «МикВісті» розповідали, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що у селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів небезпечних, замінованих територій.

З 2024 року на цих землях працюють фахівці з технічного обстеження та гуманітарного розмінування — спочатку команда британської організації The Mines Advisory Group, а з 2025 року до них доєдналися фахівці з бельгійської організації APOPO, що використовує спеціально навчених собак.

Останні новини про: Війна в Україні

Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо
Через обстріл Херсонщини загинули двоє людей, серед поранених дитина
Зеленський заявив, що готується повернутися до перемовин щодо закінчення війни
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ: Синьо-біла будівля, таврійські візерунки та лого «Місто на хвилі»

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
новини

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський заявив, що готується повернутися до перемовин щодо закінчення війни
Через обстріл Херсонщини загинули двоє людей, серед поранених дитина
Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

5 годин тому

Зеленський заявив, що готується повернутися до перемовин щодо закінчення війни

Головне сьогодні