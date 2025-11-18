На місці підриву трактора на міні у Шевченківській громаді сапери знайшли ще один вибухонебезпечний предмет

На місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція Миколаївщини

У одному з селищ Шевченківської громади після підриву трактора на міні під час польових робіт фахівці виявили ще один вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Так, під час обстеження території навколо місця вибуху, внаслідок якого постраждав 60 річний тракторист, сапери вибухотехнічної служби знайшли ще одну ворожу протитанкову міну. Її знищили на місці методом контрольованого підриву з дотриманням усіх правил безпеки.

Поліція закликає мешканців області бути максимально обережними та не наближатися до підозрілих предметів, адже Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України. Так, від початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 30 112 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше «МикВісті» розповідали, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що у селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів небезпечних, замінованих територій.

З 2024 року на цих землях працюють фахівці з технічного обстеження та гуманітарного розмінування — спочатку команда британської організації The Mines Advisory Group, а з 2025 року до них доєдналися фахівці з бельгійської організації APOPO, що використовує спеціально навчених собак.