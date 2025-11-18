  • вівторок

Перерахувала собі ₴1,5 млн виплат освітян: на Київщині бухгалтерці повідомили про підозру

Бухгалтерці на Київщині повідомили про підозру у шахрайстві з виплатами освітянам. Фото: Прокуратура Київської областіБухгалтерці на Київщині повідомили про підозру у шахрайстві з виплатами освітянам. Фото: Прокуратура Київської області

Бухгалтерці управління освіти Дарницької райдержадміністрації в Києві повідомили про підозру у шахрайстві з виплатами, які належали викладачам.

Так за інформацією прокуратури Київської області, з червня 2023 до вересня 2025 року підозрювана нібито вносила неправдиві інформацію до електронних відомостей про нарахування зарплати працівникам шкіл району. Мова йшла про виплати за перебування на лікарняному, роботу за сумісництвом та виконання навчальних програм.

У документах бухгалтерка вказувала свою банківську картку, таким чином нараховуючи усі гроші собі. За інформацією поліції, таким чином жінка отримала понад 1,5 мільйона гривень.

Наразі їй повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше поліцейські Миколаївщини спільно зі СБУ затримали працівника одного з об’єктів критичної інфраструктури регіону за підозрою у спробі «продати» бронювання від мобілізації.

