Обіцяв «допомагти» з бронюванням за $6500: чоловіку на Миколаївщині повідомили про підозру

Кадри нібито під час передачі 4500 доларів за бронь від мобілізації. Фото: Миколаївська обласна прокуратураКадри нібито під час передачі 4500 доларів за бронь від мобілізації. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Поліцейські Миколаївщини спільно зі СБУ затримали працівника одного з об’єктів критичної інфраструктури регіону за підозрою у спробі «продати» бронювання від мобілізації.

За даними поліції Миколаївщини та Миколаївської обласної прокуратури, 33-річний чоловік нібито пропонував за гроші оформити фіктивне службове посвідчення співробітника правоохоронного органу, аби допомогти з бронюванням від мобілізації.

Слідчі зазначають, що цю «послугу» підозрюваний наче б то оцінив у 6 500 доларів США.

Правоохоронці заявляють, що затримали чоловіка під час передачі першої частини коштів — 4 500 доларів. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі поліцейські встановлюють інших можливих учасників «схеми».

Нагадаємо, раніше житель Одещини відмовився від повістки, заявивши, що «не хотів убивати людей».

