РФ атакувала Дніпро: загорілася багатоповерхівка, серед 14 постраждалих — дитина

Наслідки атаки на Дніпро Telegram / Владислав Гайваненко Наслідки атаки на Дніпро Telegram / Владислав Гайваненко Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Російські окупанти у ніч проти 23 листопада атакували Дніпро та область безпілотниками. Постраждали люди.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Наслідки атаки на Дніпро Telegram / Владислав Гайваненко Наслідки атаки на Дніпро Telegram / Владислав Гайваненко Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram Наслідки атаки на Дніпро Telegram / Владислав Гайваненко Наслідки атаки на Дніпро Telegram / Владислав Гайваненко Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

У Дніпрі постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку, також понівечені шість машин.

Під ударом були Васильківська та Зайцівська громади Синельниківщині. Там двоє поранених, також горіли три будинки. А в Павлоградському районі постраждали інфраструктура та гаражі.

Крім того, росіяни били FPV-дронами та з важкої артилерії бив по Нікопольщині. У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

Наслідки атаки на Дніпро Telegram / Владислав Гайваненко Наслідки атаки на Дніпро Telegram / Владислав Гайваненко Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Нагадаємо, впродовж 22 листопада російські військові дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.