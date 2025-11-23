РФ атакувала Дніпро: загорілася багатоповерхівка, серед 14 постраждалих — дитина
9:05, 23 листопада, 2025
Російські окупанти у ніч проти 23 листопада атакували Дніпро та область безпілотниками. Постраждали люди.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
У Дніпрі постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку, також понівечені шість машин.
Під ударом були Васильківська та Зайцівська громади Синельниківщині. Там двоє поранених, також горіли три будинки. А в Павлоградському районі постраждали інфраструктура та гаражі.
Крім того, росіяни били FPV-дронами та з важкої артилерії бив по Нікопольщині. У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Пошкоджені інфраструктура та заправка.
Нагадаємо, впродовж 22 листопада російські військові дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.
