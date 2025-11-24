Пʼятеро людей поранені через російські атаки по Херсонщині
- Марія Хаміцевич
9:01, 24 листопада, 2025
Війська РФ упродовж минулої доби атакували 30 населених пунктів Херсонської області, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію.
Про це вранці 24 листопада повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, російські війська завдавали ударів по житлових кварталах та об’єктах критичної й соціальної інфраструктури. Внаслідок атак поранені п’ятеро людей.
Пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, 20 приватних осель, господарча споруда та кілька автомобілів.
Нагадаємо, що українські підрозділи за тиждень знищили 2306 із 2409 дронів, якими російські війська атакували Херсонщину.
