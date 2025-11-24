  • понеділок

Клуб

Пʼятеро людей поранені через російські атаки по Херсонщині

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Війська РФ упродовж минулої доби атакували 30 населених пунктів Херсонської області, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію.

Про це вранці 24 листопада повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська завдавали ударів по житлових кварталах та об’єктах критичної й соціальної інфраструктури. Внаслідок атак поранені п’ятеро людей.

Пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, 20 приватних осель, господарча споруда та кілька автомобілів.

Нагадаємо, що українські підрозділи за тиждень знищили 2306 із 2409 дронів, якими російські війська атакували Херсонщину.

Вісім разів FPV-дрони атакували Миколаївщину за добу
Україна та США домовилися про оновлений план миру: обіцяють повагу до суверенітету
Європейські лідери проти повернення Росії до G7: «Підстав немає»
