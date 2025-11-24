  • понеділок

На Херсонщині на російській міні «пелюстка» підірвався підліток: його госпіталізували

У Великій Олександрівці, що на Херсонщині, підліток підірвався на російській вибухівці, йому відірвало ногу.

Про це повідомили у Херсонській обласна військова адміністрація.

Зазначається, що 17-річний хлопець наступив на протипіхотну міну типу «пелюстка» поблизу лісу. Внаслідок детонації він отримав вибухову травму та травматичну ампутацію частини ноги, його доправили до лікарні.

«Постраждалого доставили до лікарні. Наразі він отримує всю необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. У селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів небезпечних, замінованих територій.

