На Херсонщині на російській міні «пелюстка» підірвався підліток: його госпіталізували

На Херсонщині підліток підірвався на міні.

У Великій Олександрівці, що на Херсонщині, підліток підірвався на російській вибухівці, йому відірвало ногу.

Про це повідомили у Херсонській обласна військова адміністрація.

Зазначається, що 17-річний хлопець наступив на протипіхотну міну типу «пелюстка» поблизу лісу. Внаслідок детонації він отримав вибухову травму та травматичну ампутацію частини ноги, його доправили до лікарні.

«Постраждалого доставили до лікарні. Наразі він отримує всю необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

