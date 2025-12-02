  • вівторок

У Києві ексзаступника міністра енергетики затримали за підозрою у мільйонних махінаціях в «Енергоатомі»

У Києві колишнього заступника міністра енергетики затримали за підозрою у мільйонних махінаціях в «Енергоатомі». Фото: Офіс Генпрокурора УкраїниУ Києві колишнього заступника міністра енергетики затримали за підозрою у мільйонних махінаціях в «Енергоатомі». Фото: Офіс Генпрокурора України

Київська міська прокуратура спільно з Службою безпеки України в місті Києві затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом» та ексзаступника міністра енергетики України. Його підозрюють у розкраданнях сумою на 18,6 мільйона гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Хоч у тексті не згадується прізвище підозрюваного, за опублікованими даними, ймовірно йдеться про Юрія Шейка, який був звільнений з посади заступника міністра у липні 2025 року.

Наразі йому готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, колишній посадовець у серпні 2022 року уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду на 105,6 мільйона гривень. Через 11 днів він підписав додаткову угоду, якою підвищив суму договору до 130,9 мільйона гривень без належних на те підстав, посилаючись на рішення німецького перестраховика.

За словами генерального прокурора, внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили, що вартість послуг була штучно завищена на 18,6 мільйонів гривень, які фактично вивели з державного підприємства.

Крім того, слідство встановило, що основний власник ПАТ «Просто-Страхування» — кіпрська компанія LAVIDIA LIMITED, а ланцюг афілійованих компаній веде до російського фінансового сектору. Частина корпоративних прав належить громадянам РФ, а серед акціонерів ПАТ «Життя та Пенсія» фігурує президент російської холдингової компанії «РЕСО».

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, раніше в Україні звільнили 74 прокурорів та усунули ще 66 від адміністративних посад після перевірки обґрунтованості надання інвалідності. До суду скерували справу про фіктивну інвалідність колишнього прокурора, який роками незаконно отримував пенсію.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

