У Чернівцях звільнили вчительку, яка назвала учня «скотиною» через його прохання говорити українською

Святкова лінійка у Чернівецькому ліцеї «Оріяна». Ілюстративне фото: shpalta.media

У Чернівцях в ліцеї №5 «Оріяна» звільнили вчительку географії, яка назвала учня «скотиною» після його прохання говорити українською мовою.

Про це «Суспільному» повідомила директорка ліцею Галина Абрам'юк.

Так, за її словами, 1 грудня комісія зі службового розслідування завершила роботу й склала відповідний акт. Вчителька написала заяву, а директорка видала наказ про її звільнення.

Нагадаємо, у Чернівцях розгорівся скандал після того, як учителька географії образила школяра, який попросив її вести урок українською мовою.

Після інценденту, керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук заявила, що вчителька має піти за власним бажанням. Директорка ліцею Галина Абрам'юк повідомила, що в навчальному закладі почали службове розслідування.