  • вівторок

    9 грудня, 2025

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Волині чоловік розбив дитячим велосипедом п’ять авто: його оштрафували

На Волині чоловік розбив дитячим велосипедом п’ять авто. Фото: 18000.com.uaНа Волині чоловік розбив дитячим велосипедом п’ять авто. Фото: 18000.com.ua

Луцький міськрайонний суд оголосив вирок чоловіку, який будучи напідпитку пошкодив одразу п’ять припаркованих автомобілів, використавши для цього дитячий велосипед. За хуліганські дії йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

За матеріалами суду, інцидент стався 1 листопада 2025 року на території житлового комплексу «Сімейна Фортеця» в селі Струмівка. Близько 21:00 чоловік схопив дитячий велосипед і почав наносити удари по авто, що були припарковані поруч, пише zaxid.net.

Внаслідок цього, були пошкоджені п’ять автомобілів: Porsche Cayenne, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz Sprinter, Škoda Octavia та ще один Mercedes-Benz. Суму збитків оцінили у 55 тисяч гривень.

Обвинувачений повністю визнав провину, пояснивши свій вчинок ревнощами. Він компенсував усі збитки власникам авто, а потерпілі письмово підтвердили, що не мають до нього претензій.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 296 ККУ (хуліганство) та призначив штраф.

Раніше у поліції Миколаївщини повідомляли, що в одному із сіл невідомий чоловік перебуваючи напідпитку висловлювався нецензурною лайкою в церкві та пошкодив церковне майно. Йому загрожує до трьох років увʼязнення.

Останні новини про: хуліганство

Блогери знімали в Києві фейкові затримання в поліцейській формі
«Вистрілив, бо злякався», — у Миколаєві судять чоловіка, який стріляв у незнайомця через зауваження
У Миколаєві підліток розбив монітор у модульному укритті
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: хуліганство

У Миколаєві підліток розбив монітор у модульному укритті
«Вистрілив, бо злякався», — у Миколаєві судять чоловіка, який стріляв у незнайомця через зауваження
Блогери знімали в Києві фейкові затримання в поліцейській формі

ЦІКАВЕ

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

ПОГОДА

Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра

3 години тому

Без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня на Миколаївщині

Головне сьогодні