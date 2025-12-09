На Волині чоловік розбив дитячим велосипедом п’ять авто: його оштрафували

На Волині чоловік розбив дитячим велосипедом п’ять авто. Фото: 18000.com.ua

Луцький міськрайонний суд оголосив вирок чоловіку, який будучи напідпитку пошкодив одразу п’ять припаркованих автомобілів, використавши для цього дитячий велосипед. За хуліганські дії йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

За матеріалами суду, інцидент стався 1 листопада 2025 року на території житлового комплексу «Сімейна Фортеця» в селі Струмівка. Близько 21:00 чоловік схопив дитячий велосипед і почав наносити удари по авто, що були припарковані поруч, пише zaxid.net.

Внаслідок цього, були пошкоджені п’ять автомобілів: Porsche Cayenne, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz Sprinter, Škoda Octavia та ще один Mercedes-Benz. Суму збитків оцінили у 55 тисяч гривень.

Обвинувачений повністю визнав провину, пояснивши свій вчинок ревнощами. Він компенсував усі збитки власникам авто, а потерпілі письмово підтвердили, що не мають до нього претензій.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 296 ККУ (хуліганство) та призначив штраф.

Раніше у поліції Миколаївщини повідомляли, що в одному із сіл невідомий чоловік перебуваючи напідпитку висловлювався нецензурною лайкою в церкві та пошкодив церковне майно. Йому загрожує до трьох років увʼязнення.