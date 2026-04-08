Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджені склади та порт
- Марія Хаміцевич
8:00, 08 квітня, 2026
Вночі 8 квітня Росія знову атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна та портова інфраструктура.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, частково була зруйнована складська будівля та господарське приміщення. Через влучання виникли пожежі на території порту та на складах.
Усі осередки займання оперативно ліквідували, зазначили у ДСНС. Інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, що після російських атак у Київському районі Одеси пошкоджені понад 60 будинків. Комунальники вже почали ремонти та прибирають будівельне сміття, а мешканці оформлюють матеріальну допомогу.
