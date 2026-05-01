Жителя Миколаєва засудили до 3 років тюрми за незаконний продаж боєприпасів
- Кристина Леонова
17:56, 01 травня, 2026
Центральний районний суд Миколаєва виніс вирок 34-річному місцевому мешканцю, який незаконно продавав набої та боєприпаси. Його засудили до 3 років.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
Як встановив суд, чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Цього разу він придбав два корпуси гранат Ф-1 та підривачі до них, а також 180 патронів калібру 5,45-мм.
Надалі підозрюваний продав патрони та гранати особі, яка діяла під контролем правоохоронців вартістю 5 тисяч гривень.
«У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, проте відмовився від дачі показів, зазначив, що його підставили. Просив суд не карати його строго і не позбавляти свободи, запевняв, що подібне більше не повториться», – йдеться в повідомленні.
Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 263 КК України та призначив 3 роки ув’язнення.
