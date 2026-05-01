Жителя Миколаєва засудили до 3 років тюрми за незаконний продаж боєприпасів

 У Миколаєві 34-річному чоловіку дали 3 роки ув’язнення за незаконний продаж боєприпасів

  • пʼятниця

    1 травня, 2026

  • 11.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 11.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителю Миколаєва дали 3 роки ув'язнення за незаконний продаж боєприпасів. Ілюстративне фото: Судова влада України

Центральний районний суд Миколаєва виніс вирок 34-річному місцевому мешканцю, який незаконно продавав набої та боєприпаси. Його засудили до 3 років.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як встановив суд, чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Цього разу він придбав два корпуси гранат Ф-1 та підривачі до них, а також 180 патронів калібру 5,45-мм.

Надалі підозрюваний продав патрони та гранати особі, яка діяла під контролем правоохоронців вартістю 5 тисяч гривень.

«У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, проте відмовився від дачі показів, зазначив, що його підставили. Просив суд не карати його строго і не позбавляти свободи, запевняв, що подібне більше не повториться», – йдеться в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 263 КК України та призначив 3 роки ув’язнення.

Нагадаємо, що на Херсонщині судитимуть підрядника за розкрадання понад ₴6 млн на укритті лікарні.

Останні новини про: Суд

Сільрада не провела необхідні експертизи, — у прокуратурі пояснили причини позову по генплану Чорноморки
Через неякісний ремонт тепломереж у Південноукраїнську судитимуть ексчиновницю
На Херсонщині судитимуть підрядника за розкрадання понад ₴6 млн на укритті лікарні
Реклама
Читайте також:
новини
Ритуальна служба у Миколаєві просить перенести паркан на Мішковському кладовищі: немає місць у почесному секторі

Юлія Лук’яненко
новини
У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів

Даріна Мельничук
новини
«Ми їх виселили, але вони знову з’явилися», — голова Інгульського району Миколаєва про інцидент із проживанням безхатьків у бліндажах

Даріна Мельничук
новини
За роки війни Миколаїв втратив чверть школярів

Альона Коханчук
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Суд

На Херсонщині судитимуть підрядника за розкрадання понад ₴6 млн на укритті лікарні
Через неякісний ремонт тепломереж у Південноукраїнську судитимуть ексчиновницю
Сільрада не провела необхідні експертизи, — у прокуратурі пояснили причини позову по генплану Чорноморки

В управлінні освіти Миколаєва розраховують на 2,5 тисячі першокласників на 1 вересня

У центрі Миколаєва відновили світло після влучання «Шахеда»

1 година тому

Ритуальна служба просить перенести паркан на Мішковському кладовищі

Головне сьогодні