Жителя Миколаєва засудили до 3 років тюрми за незаконний продаж боєприпасів

Жителю Миколаєва дали 3 роки ув’язнення за незаконний продаж боєприпасів. Ілюстративне фото: Судова влада України

Центральний районний суд Миколаєва виніс вирок 34-річному місцевому мешканцю, який незаконно продавав набої та боєприпаси. Його засудили до 3 років.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як встановив суд, чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Цього разу він придбав два корпуси гранат Ф-1 та підривачі до них, а також 180 патронів калібру 5,45-мм.

Надалі підозрюваний продав патрони та гранати особі, яка діяла під контролем правоохоронців вартістю 5 тисяч гривень.

«У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, проте відмовився від дачі показів, зазначив, що його підставили. Просив суд не карати його строго і не позбавляти свободи, запевняв, що подібне більше не повториться», – йдеться в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 263 КК України та призначив 3 роки ув’язнення.

