Атака безпілотника на лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС: МАГАТЕ вимагає доступ

3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

За попередніми даними, ніхто не постраждав, проте масштаби пошкоджень наразі невідомі. Оскільки лабораторія розташована за межами периметра станції, експерти МАГАТЕ вже звернулися до окупаційної адміністрації з вимогою надати доступ до місця вибуху.

Росія контролює Запорізьку АЕС із березня 2022 року. За цей час станція пережила кілька повних блекаутів. Зараз усі енергоблоки Запорізької АЕС переведені в режим «холодного зупину» — це безпечний стан, коли реактори не виробляють електрику та мають низьку температуру.

У такому стані станція може залишатися довго, але їй потрібне постійне живлення від зовнішньої мережі. Через регулярні обстріли лінії електропередачі часто обриваються, і тоді роботу охолоджувальних систем підтримують аварійні дизель-генератори.

Нагадаємо, що напередодні тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 26 квітня вкотре втратила зовнішнє електроживлення.

